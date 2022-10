ufficiale Porto, il club annuncia un poker di rinnovi. Tutti fino al 2027

Poker di rinnovi per il Porto, che annuncia nuovi accordi con Pepê, Evanilson, Zaidu e João Mário. Tutti e quattro i giocatori si sono legati al club fino al 2027. Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente del club, ha dichiarato in merito: "Vogliamo rinnovare con tutti i giocatori che secondo il tecnico sono importanti e non solo questi quattro"