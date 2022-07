ufficiale Poveda lascia nuovamente il Getafe. Stavolta va in prestito all'Ibiza

vedi letture

Rientrato al Getafe dal periodo in prestito all'Huesca, il centravanti Dario Poveda (classe '97) lascia nuovamente e si accasa altrove in prestito. Ufficiale il suo trasferimento a titolo temporaneo all'Ibiza, in seconda serie.