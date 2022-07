Finisce qui l'avventura australiana di Manuel Pucciarelli. Il Melbourne City ha infatti annunciato che l'attaccante classe 1991 ha risolto consensualmente il suo contratto. "Auguriamo a Manuel il meglio per il suo futuro", si legge sul profilo Twitter del club di A-League.

La priorità dell'ex Empoli e Chievo, secondo quanto raccolto da TMW, è trovarsi adesso una nuova sistemazione in Italia.



We can confirm that midfielder Manuel Pucciarelli will depart the Club after agreeing a mutual contract termination.

We would like to wish him all the best for the future.

— Melbourne City FC (@MelbourneCity) July 2, 2022