ufficiale Rangers, rinnova Goldson. Il difensore firma un contratto quadriennale

Connor Goldson firma un nuovo contratto con i Rangers. Il difensore, in scadenza di contratto a fine mese, si è legato al club scozzese con un contratto quadriennale. "Sono felice che Connor abbia accettato di rimanere un giocatore dei Rangers - ha detto al sito ufficiale il tecnico Giovanni Van Bronckhorst - perché è stato fantastico per me sia dentro che fuori dal campo da quando sono arrivato".