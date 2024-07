Ufficiale Goldson lascia Glasgow: il difensore inglese saluta i Rangers e vola all'Aris Limassol

Connor Goldson lascia Glasgow. Dopo ben sei stagioni il centrale difensivo inglese saluta i Rangers e vola all'Aris Limassol, sodalizio di punta del campionato cipriota. Goldson firma con l'Aris un contratto triennale, con scadenza 30 giugno 2027, come ha fatto sapere la stessa società.

Di seguito il comunicato ufficiale con il quale il club scozzese ha annunciato l'addio del difensore centrale classe 1992: "Rangers FC oggi può confermare che Connor Goldson ha lasciato il club per unirsi alla squadra cipriota dell'Aris Limassol per una cifra riservata. Tutti ai Rangers gli augurano un grande in bocca al lupo per i suoi impegni futuri".