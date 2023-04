ufficiale Reading in difficoltà, ne fa le spese Paul Ince. Esonerato l'allenatore

Periodo complicato in casa Reading: penalizzato di 6 punti, il club biancoblu è sceso in basso nella classifica del Championship e ieri ha perso all'ultimo istante per 2-1 in casa del Preston. Una sconfitta fatale per l'allenatore Paul Ince: proprio oggi l'ex Inter è stato sollevato dall'incarico, al suo posto fino al termine della stagione Noel Hunt, fino ad ora tecnico della squadra U21 e incaricato di guidare ad interim fino a giugno l'italiano Casadei (lì in prestito dal Chelsea) e compagni.