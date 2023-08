ufficiale Reims, un giapponese per Will Still. Dal LASK ecco Nakamura

Rinforzo interessante per il Reims, che si è assicurato le prestazioni di Keito Nakamura. L'esterno offensivo giapponese, classe 2000, lascia così il LASK Linz e firma un contratto fino al 30 giugno 2028 con il club francese.

Keito Nakamura ha esordito tra i professionisti con il Gamba Osaka e ha giocato la sua prima partita di J-League il 24 febbraio 2018, diventando rapidamente uno dei prospetti migliori del campionato nazionale giapponese. L'approdo in Europa è arrivato subito; prima il prestito al Twente in Olanda, poi quello nel Sint Truiden in Belgio, fino al grande salto compiuto nell'estate del 2021, quando si è trasferito al LASK. Ha esordito in Nazionale a marzo e ha segnato un gol in due presenze.

La scheda tecnica

Mobile, agile, con qualità tecniche impressionanti, soprattutto negli spazi stretti. Keito si distingue per la sua varietà di gioco: l'esterno nipponico può giocare da esterno, trequartista o seconda punta. Efficace ed efficiente: ha messo a referto 20 reti e 8 assist in tutte le competizioni nella scorsa stagione. Statistiche davvero impressionanti, che ne fanno uno degli esterni offensivi più prolifici in Europa.