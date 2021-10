ufficiale Rinnovo importante in casa Sporting: Pote firma fino al 2026

Giornata importantissima per lo Sporting CP, che blinda il talento Pote fino al 2026. Pedro António Pereira Gonçalves, classe 1998, è stato uno degli artefici della vittoria in campionato della passata stagione con 23 reti in 37 partite. Quest'anno invece l'esterno offensivo ha realizzato 4 gol in 9 match disputati.