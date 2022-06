ufficiale Sadio Mané è del Bayern Monaco: arriva dal Liverpool e firma fino a giugno 2025

Ieri le visite mediche, più tardi la presentazione, pochissimi minuti fa il comunicato che ne ufficializza l'acquisto: Sadio Mané è un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Il club bavarese ha annunciato il suo arrivo, specificando che l'ormai ex Liverpool ha firmato un contratto di tre anni. Non si parla di cifre nella nota ufficiale, ma i media inglesi scrivono che l'operazione è stata definita per circa 40 milioni di euro. L'attaccante senegalese lascia il Liverpool dopo sei anni e altrettanti titoli vinti con la maglia dei Reds.