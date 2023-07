ufficiale Salisburgo, colpo Bidstrup: il centrocampista lascia la Premier per 6 milioni

Colpo a centrocampo per il Salisburgo, che nelle scorse ore ha annunciato l'acquisto di Mads Bidstrup, mediano classe 2001 in forza al Brentford. Dopo il prestito al Nordsjaelland, il centrocampista danese lascia a titolo definitivo la Premier League, trasferendosi per sei milioni in Austria, alla corte della Red Bull.