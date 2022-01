Nuova avventura per Mads Bidstrup. Il talentuoso centrocampista centrale danese, 20 anni e Nazionale Under-21 della selezione scandinava, lascia l'Inghilterra e torna in patria. Il Brentford, infatti, lo ha ceduto in prestito secco fino al termine della stagione al Nordsjaelland..

Best of luck to Mads Bidstrup who has joined @FCNordsjaelland on loan until the end of the season#BrentfordFC https://t.co/3RGdPaV6zC

— Brentford FC (@BrentfordFC) January 29, 2022