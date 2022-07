Mads Bidstrup rinnova con il Brentford e passa in prestito al Nordsjaelland. Il centrocampista danese ha rinnovato il proprio contratto con il club inglese fino al 2024. Subito dopo è stato ceduto in prestito al Nordsjaelland fino al termine della stagione.

✍ A new contract for Mads Bidstrup!

Mads signs until 2024, with a two-year option, and will spend this season on loan with @FCNordsjaelland 🙌

🗞 https://t.co/bLmM1A9tYx#BrentfordFC pic.twitter.com/GAP80UScsl

— Brentford FC (@BrentfordFC) July 5, 2022