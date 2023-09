ufficiale Sampaoli al Flamengo, che flop. Nella notte è arrivato l'esonero

Il Flamengo ha sollevato dall'incarico Jorge Sampaoli. Fatale per l'argentino la sconfitta in finale di Copa do Brasil contro il Sao Paulo. Arrivato ad aprile, Sampaoli ha indubbiamente faticato a tenere il comando della squadra, che dopo 24 giornate è settimo in classifica in campionato, mentre in Libertadores la squadra è stata eliminata agli ottavi di finale dai paraguayani dell'Olimpia Asuncion.