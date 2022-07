Santi Cazorla e l'Al-Sadd, avanti insieme. Attraverso i propri canali il club qatariota fa sapere che l'esperto centrocampista spagnolo ha rinnovato il suo contratto fino al 2023.

OFFICIAL: Santi Cazorla has signed a one-year contract extension with #AlSadd up to 2023 🤍🖤#AlwaysAlSadd pic.twitter.com/mdP3ZUwjhu

— 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) July 2, 2022