ufficiale Schalke 04, altro colpo per il ritorno in Bundes. L'attacco si rinforza con Polter

Prosegue la campagna di rafforzamento dello Schalke 04 in vista del ritorno in Bundesliga. Il club tedesco ha definito l'acquisto di Sebastian Polter, attaccante 31enne prelevato dal Bochum per circa 1,5 milioni di euro. Ha firmato un contratto triennale.