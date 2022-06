ufficiale Schalke 04, per la corsia di sinistra arriva Tobias Mohr. Triennale per il difensore

Innesto per la corsia di sinistra dello Schalke 04. Il club tedesco, fresco di ritorno in Bundesliga, ha reso noto l’ingaggio di Tobias Mohr dall’Heidenheim. Il terzino ha firmato con i blu un contratto triennale fino al 2025. "E' il sogno di ogni calciatore - ha detto il giocatore, debuttante in Bundesliga, ai taccuini del sito ufficiale -. Soprattutto per il fatto di poterlo fare con lo Schalke 04 mi rende davvero orgoglioso. Porterò in campo tutto quello che ho in modo da poter raggiungere l'obiettivo di tutti, ovvero la salvezza. Spero di segnare qualche gol".