ufficiale Schalke 04, risolto il contratto di Mascarell. Nel suo futuro c'è l'Elche

Lo Schalke 04 ha annunciato sul proprio sito l'addio a Oscar Mascarell. Il difensore classe '93 ha infatti risolto consensualmente il contratto che lo legava al club tedesco, dove militava dal 2018, e ora è libero di accasarsi altrove a parametro zero. Per il calciatore spagnolo è pronto un futuro all'Elche che potrebbe annunciare il suo arrivo già in giornata.