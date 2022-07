Secondo acquisto estivo per il Brentford. Dopo Aaron Hickey arriva infatti la firma di Keane Lewis-Potter; l'attaccante 21enne arriva dall'Hull City e ha firmato un contratto di sei anni, con opzione per un'ulteriore stagione. Il giocatore, costato circa 20 milioni, ha completato le visite mediche ieri e a breve si unirà al gruppo impegnato nel ritiro in Germania.

✍ We are delighted to announce the signing of Keane Lewis-Potter on a six-year contract with a club option for an extra year

🗞 https://t.co/aRowqtizz6 #WelcomeKLP | #BrentfordFC pic.twitter.com/6pheStcEY7

— Brentford FC (@BrentfordFC) July 12, 2022