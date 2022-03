ufficiale Serbia, Goran Stevanovic alla guida dell'Under 21. È stato anche ct del Ghana

Goran Stevanovic è il nuovo ct della Serbia Under 21. L'ex commissario tecnico della Nazionale maggiore del Ghana, nonché ex allenatore del Partizan a Belgrado, ha trovato un accordo con la Federazione del suo Paese per guidare le giovani Aquile Bianche.

Questo l'annuncio ufficiale della Serbia: