ufficiale Si ritira El Cebolla Rodriguez. Leggenda dell'Uruguay, meteora del Parma

Ha terminato la sua carriera nel Penarol, club in cui è cresciuto e ha mosso i primi passi nel mondo dei professionisti. Cristian Rodriguez, centrocampista classe 1985, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo: ex giocatore tra le altre anche di Porto, PSG e Parma (6 presenze in maglia ducale nella stagione 2014-15, quando arrivò a gennaio in prestito dall'Atletico Madrid), ha collezionato ben 110 presenze con la nazionale dell'Uruguay.