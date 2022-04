ufficiale Si ritira il decano degli allenatori inglesi. Warnock: "È il momento giusto per smettere"

Dopo oltre 1.600 partite e 42 anni in panchina, Neil Warnock ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Il leggendario manager inglese, 73 anni, ha rivelato i motivi della sua decisione a Sky Sports UK: "Ho solo pensato che fosse il momento giusto, davvero. È stata una bella corsa, adesso mi sto godendo le cose che non facevo da anni: sto passando molto tempo con la famiglia, i miei cani e anche io ho iniziato a pedalare. Non sto dicendo che l'entusiasmo se ne sia andato, non l'ho perso, ma arriva il momento in cui devi stare più con la tua famiglia. Quando sei un manager sei molto egoista, porti il ​​tuo lavoro a casa ed è molto difficile per tua moglie e per i figli". L'ultima esperienza in panchina di Warnock è stata con il Middlesbrough, squadra che ha lasciato al termine della scorsa stagione. Nella sua carriera vanta ben otto promozioni.