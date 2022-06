ufficiale Stoccarda, blindato fino al 2026 un 16enne di origini italiane

Lo Stoccarda ha blindato fino al 2026 un giovane talento di nemmeno 17 anni. Samuele Di Benedetto, classe 2005, origini italiane ma nato e cresciuto in Germania, ha firmato un accordo di lunga durata col club svevo. Il direttore sportivo del club, Sven Mislintat, ha così commentato: "Siamo molto orgogliosi che un giocatore come Samu, che ha già attirato l'attenzione internazionale ed è quindi interessante per molti club, abbia deciso di legarsi a noi". Centrocampista difensivo, Di Benedetto si è recentemente messo in mostra agli Europei U17 con la Germania.