ufficiale Stoichkov passa all'Eibar. Ma è soltanto un omonimo

vedi letture

In queste ore l'Eibar ha portato a termine l'ingaggio di Stoichkov. Non è entrata in azione la macchina del tempo, né il nuovo arrivo riveste il ruolo di allenatore. Semplicemente si tratta del soprannome di Juan Diego Molina Martínez (27), trequartista spagnolo con una buona esperienza nella Seconda Divisione iberica.

Il nickname che lo ha sempre accompagnato in carriera deve ricondursi alla grande ammirazione del padre verso il fuoriclasse bulgaro, Pallone d'Oro nel 1994 e transitato anche al Parma. Accordo triennale per l'ex giocatore del Maiorca.