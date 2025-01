Ufficiale Uno Stoichkov per il Granada, ma in realtà usa un cognome non suo

vedi letture

Dopo aver perso l'attaccante Uzuni, il Granada si è mosso con decisione e forza sul mercato assicurandosi le prestazioni di Stoichkov, centravanti dell'Alavés. Chiariamolo subito: nessuna parentela con l'ex calciatore bulgaro di Barcellona e Parma: il suo nome all'anagrafe è Juan Diego Molina Martínez, meglio noto come Stoichkov, appunto. "A mio padre piaceva molto Stoichkov, lo adorava, per questo è nato il mio soprannome", ha spiegato lui in una intervista due anni fa fa.

Questo il comunicato del Granada: "Ufficiale, Stoichkov è un nuovo giocatore del Granada CF. Il Granada Football Club e il Deportivo Alaves hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Juan Diego Molina ‘Stoichkov’, che firma con l’entità biancorossa fino al 2027. Juan Diego Molina Martínez (San Roque, 1993) ha attraversato le categorie inferiori dell'Espanyol, per successivamente militare a Cacereño, Algeciras B, Europa FC, San Roque, RB Linense e, già nel 2018, è partito per il RCD Mallorca. Nel 2019 è uscito in prestito all'AD Alcorcón, nel 2020 è uscito di nuovo con una cessione al CE Sabadell e nel luglio 2021 ha abbandonato definitivamente le fila del club per andare all'SD Eibar, dove è rimasto fino a luglio del 2024, prima che l'Alaves lo reclutasse. È un grande conoscitore di LaLiga Hypermotion, perché ha disputato 124 partite in questa categoria, in cui ha segnato 46 gol e ha dato 12 assist. Nella stagione attuale a LaLiga EA Sports accumula 695 minuti in 16 incontri. Il club dà il benvenuto a Stoichkov e gli augura i migliori successi per il suo futuro come rojiblanco".