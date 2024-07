Ufficiale L'Alaves si rinforza in attacco: preso Stoichkov a titolo definitivo dall'Eibar

vedi letture

L'Alaves ha acquistato Stoichkov dall'Eibar. Ad annunciare l'attaccante classe '93 è stato lo stesso club spagnolo attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. Di seguito la nota integrale:

"Juan Diego Molina Martínez, meglio conosciuto come Stoichkov, sarà un giocatore dell'Albiazul fino al 2027 dopo l'accordo raggiunto tra il Deportivo Alavés e l'SD Eibar per il suo trasferimento. Il 30enne attaccante di Cadice (San Roque, 05/11/1993) arriva all'entità di Alava per rinforzare l'attacco dell'Albiazul dopo aver giocato le ultime tre stagioni in Seconda Divisione nella squadra corazzata, dove ha giocato 126 partite ufficiali. partite e ha segnato 45 gol, 12 dei quali la scorsa stagione. Cacereño, Maiorca, Alcorcón e Sabadell sono state alcune delle squadre in cui ha giocato il nuovo giocatore dell'albiazul, che con il Deportivo Alavés farà il salto nella massima categoria facendo il suo debutto in LALIGA EA SPORTS. Il giocatore si unirà immediatamente alla disciplina dell'albiazul per incontrare i suoi nuovi compagni di squadra e mettersi sotto il comando di Luis García Plaza".