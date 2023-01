ufficiale Tolosa, arriva dal Colo Colo un nuovo terzino sinistro. È Gabriel Suazo

Ufficiale un nuovo rinforzo per il Tolosa, un terzino di piede mancino prelevato a titolo definitivo (e gratuito) dal Cile. Dal Colo Colo arriva Gabriel Suazo, 25enne che ha giocato solamente nel club con il capo indiano nel logo, in cui ha esordito in prima squadra nel 2015. Dopo 8 anni è tempo per lui di provare l'avventura in Ligue 1.