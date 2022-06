Il Tottenham rende noto di aver legato al club il giovane centrocampista Rio Kyerematen, proveniente dalle giovanili. Si tratta del suo primo contratto da professionista. 17 anni, ha già collezionato alcune presenze con la nazionale Under 17 inglese.

Rio Kyerematen has signed his first professional contract with the Club ✍️

The midfielder has been with us since the age of eight and is about to begin his second season as a full-time player.

Congrats, Rio!

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 24, 2022