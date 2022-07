ufficiale Tottenham, rinnovo di contratto per Ben Davies. Il difensore firma fino al 2025

Rinnovo di contratto per Ben Davies. Il Tottenham, con un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha ufficializzato il prolungamento del difensore gallese. Triennale per il calciatore di Antonio Conte con scadenza quindi fissata per il 2025.