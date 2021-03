ufficiale Un altro irlandese ai Galaxy dopo la leggenda Keane. C'è Derrick Williams

vedi letture

Un altro irlandese ai Los Angeles Galaxy. Dopo Robbie Keane, che a LA ha fatto la storia, il club californiano ha ufficializzato l'arrivo di Derrick Williams dai Blackburn Rovers. Per il difensore arrivato dai Rovers, contratto di due anni e mezzo dopo 152 partite in Inghilterra comprese 10 in questa stagione in Championship.