ufficiale un giovane del City per il nuovo Sheffield: arriva in prestito McAtee

Dopo la retrocessione in Championship prosegue la ricostruzione dello Sheffield United, che nelle scorse ore ha annunciato l'acquisto di James McAtee, giovane talento dell'Academy del Manchester City, messosi in luce con la maglia dell'unser 23 dei citizens. Il centrocampista arriva in prestito per un anno, in un'operazione che gli permetterà di mettere minuti importanti nelle gambe e affacciarsi al mondo del professionismo.