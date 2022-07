ufficiale Un terzino sinistro per Ten Hag. Preso Malacia dal Feyenoord

Nuovo terzino sinistro per il Manchester United: i Red Devils hanno ufficializzato l'arrivo di Tyrell Malacia per 14,6 milioni di sterline comprensivi di bonus per il nazionale olandese arrivato con un contratto quadriennale dal Feyenoord.