UFFICIALE: Watford, un giovane rinforzo per la Premier League. Preso Pollock

Il Watford appena tornato in Premier League ha reso noto l'acquisto di Mattie Pollock, centrocampista centrale di 19 anni proveniente dal Grimsby Town. Accordo per cinque stagioni.

✍️ We are pleased to confirm the signing of Mattie Pollock on a five-year deal!@_AFEX

— Watford Football Club (@WatfordFC) May 27, 2021