Il richiamo del Wigan è stato troppo forte. James McClean (32) ha deciso di tornare nella squadra dove ha già militato tra il 2013 ed il 2015, collezionando 86 presenze e dieci reti. Addio dunque allo Stoke City dopo un intenso triennio, l'accordo varrà per questa stagione.

Centrocampista sinistro a tutta fascia, James McClean ha militato anche con Sunderland e West Bromwich Albion, dando probabilmente il meglio di sé nella nazionale irlandese, dove ha messo insieme 82 partite e undici reti, disputando un grande Europeo nel 2016.

✍️ We are delighted to confirm James McClean has returned to the DW Stadium on an initial one-year deal.

Be sure to arrive early for tonight's game to welcome James back to the DW!#wafc 🔵⚪️

— Wigan Athletic (@LaticsOfficial) August 17, 2021