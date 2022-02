ufficiale Wilshere riparte dalla Danimarca. L'ex Arsenal ha firmato con l'AGF

vedi letture

Jack Wilshere riparte dalla Danimarca. Il centrocampista inglese, svincolato dalla scorsa estate, ha sottoscritto un contratto con l'AGF Aarhus valido fino al termine di questa stagione, con opzione per un altro anno.

"Jack è in buone condizioni, ma deve ritrovare un po' di ritmo partita - ha dichiarato ai canali del club il direttore sportivo Stig Inge Bjørnebye -. La recupererà presto: non vediamo l'ora di vederlo giocare con la nostra maglia". Per la sua nuova avventura Wilshere ha scelto la maglia numero 10.