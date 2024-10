Ufficiale Wilshere lascia la guida dell'Under 18 dell'Arsenal. È il nuovo vice di Thorup al Norwich

Jack Wilshere lascia l'Arsenal a poco più di un anno dal suo ritorno come tecnico delle giovanili dei Gunners. L'ex centrocampista è infatti entrato a far parte dello staff di Johannes Thorup al Norwich City, attualmente settimo in Championship. Thorup aveva infatti bisogno di un nuovo assistente dopo la partenza del vice Narcis Pelach, che si è messo in proprio accettando la proposta dello Stoke il mese scorso.

Questo il comunicato del club londinese: "Jack Wilshere lascia il suo ruolo di allenatore dell'Under 18 dell'Arsenal per entrare a far parte dello staff tecnico del Norwich City come allenatore della prima squadra. Wilshere, ex centrocampista dell'Arsenal, è tornato al club nel luglio 2022 per guidare l'Under 18 e ha avuto un impatto immediato, portando la squadra alla finale della FA Youth Cup nella sua prima stagione completa. Wilshere, che ha sviluppato la sua carriera attraverso l'accademia dell'Arsenal prima di fare 197 presenze in prima squadra, è stato una figura influente per i giovani calciatori in un momento cruciale della loro crescita".

Per Mertesacker, responsabile dell'Academy dell'Arsenal, ha elogiato la crescita di Wilshere come allenatore negli ultimi due anni, definendolo un modello sia dentro che fuori dal campo per i giovani giocatori: "Certo, siamo tutti tristi di vedere Jack andarsene, ma siamo così orgogliosi di aver avuto un ruolo positivo nel suo sviluppo verso la fase successiva della sua carriera come giovane allenatore".