ufficiale Yoshinori Muto raggiunge Iniesta, è un nuovo giocatore del Vissel Kobe

vedi letture

Quattro giorni dopo aver risolto il contratto col Newcastle, Yoshinori Muto ha trovato squadra. L'attaccante, 29 anni, torna in patria e firma per il Vissel Kobe, squadra in cui milita Andrés Iniesta.