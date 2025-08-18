Ufficiale Un nuovo talento sbarca a Strasburgo: dal Benfica arriva il 20enne Rafael Luis

Il Benfica ha ufficializzato il trasferimento in prestito del giovane centrocampista portoghese Rafael Luis allo Strasburgo. L’accordo, valido fino al 30 giugno 2026, prevede anche un’opzione di acquisto a favore del club francese, che potrà così valutare il rendimento del talento lusitano al termine della stagione.

Classe 2005, Rafael Luís è cresciuto nelle giovanili del Benfica, diventando uno dei prospetti più interessanti del vivaio del club di Lisbona. Nella stagione 2024/25 ha collezionato 33 presenze con la squadra B, tra cui 30 in Liga 2 e 3 nella Premier League International Cup, dimostrando continuità, personalità e qualità tecniche già evidenti. Il centrocampista ha avuto anche un primo assaggio della prima squadra durante l'ultimo ritiro precampionato, quando l’allenatore Bruno Lage lo ha schierato nei minuti finali della Eusebio Cup, vinta dal Benfica per 3-2 contro il Fenerbahçe, segnando così il suo debutto in un contesto internazionale.

Il prestito in Francia rappresenta per Rafael Luís un’occasione fondamentale per maturare e confrontarsi con un campionato competitivo come la Ligue 1, affinando le proprie capacità in un contesto tatticamente e fisicamente stimolante. La possibilità di giocare con continuità in prima squadra sarà cruciale per la sua crescita professionale e per acquisire esperienza internazionale. Rafael Luís si unisce così al progetto dello Strasburgo con l’obiettivo di consolidarsi come giocatore completo, portando qualità e dinamismo al centrocampo della squadra francese.