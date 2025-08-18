Ufficiale El Yamiq resta in Arabia Saudita. L'ex Genoa ha firmato col neopromosso Al Najma

Jawad El Yamiq proseguirà la sua avventura nel campionato saudita. L'ex difensore del Genoa ha infatti firmato ufficialmente con l’Al Najma, club neopromosso in Saudi Pro League. El Yamiq sembrava vicino a un ritorno in patria, a Berkane, ma l’operazione è sfumata per divergenze economiche, in particolare sullo stipendio ritenuto troppo alto per il mercato locale.

L’ex giocatore di Raja Casablanca e Olympique Khouribga ha così orientato le sue scelte verso il Golfo, dove mantiene un’ottima reputazione. A 33 anni, El Yamiq ha dimostrato di essere ancora capace di giocare ad alti livelli, forte della sua esperienza in vari campionati; il difensore centrale vanta 33 presenze con la nazionale marocchina ed è stato protagonista in diverse competizioni, tra cui la Coppa del Mondo Qatar 2022.

Il percorso di El Yamiq comprende esperienze in Europa, tra Genoa, Perugia, Real Saragozza e Real Valladolid. Nel 2023 si era trasferito all’Al Wehda, lasciando ottime impressioni e attirando l'interesse di diverse società del massimo campionato saudita, tra cui l'Al Khaleej.