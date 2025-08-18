Ufficiale Dentro Calabria, via Maksimovic: il Panathinaikos cede il serbo allo Shabab Al Ahli

Il Panathinaikos ha ufficializzato la cessione di Nemanja Maksimovic allo Shabab Al Ahli, club degli Emirati Arabi Uniti. Il centrocampista serbo, arrivato in Grecia a parametro zero nel 2024, lascia il club dopo una stagione in cui si è affermato come uno dei punti fermi della mediana.

Con la formazione ateniese, Maksimovic ha disputato 50 partite in tutte le competizioni, contribuendo con 4 gol e diversi assist decisivi. La sua capacità di legare difesa e attacco e la precisione nei passaggi lo hanno reso un elemento insostituibile nello scacchiere tattico della squadra. Il giocatore, classe 1995, ha inoltre dimostrato grande leadership e professionalità, guadagnandosi il rispetto dei compagni e dei tifosi.

Il trasferimento allo Shabab Al Ahli rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Maksimovic, che potrà mettere la sua esperienza internazionale al servizio di una squadra ambiziosa nel campionato degli Emirati Arabi Uniti. La scelta di lasciare la Grecia arriva dopo mesi di trattative, in cui il club e il giocatore hanno valutato attentamente il futuro professionale. Il Panathinaikos ha voluto ringraziare pubblicamente Maksimović per il contributo fornito, sottolineando l’importanza del suo apporto in campo e nello spogliatoio: “Nemanja, ti siamo grati per quanto fatto con noi e ti auguriamo il meglio per la tua carriera futura”.