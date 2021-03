Un pari che sa di retrocessione per lo Schalke: solo 0-0 in casa contro il Mainz

vedi letture

Sfumano quasi definitivamente le speranze di salvezza dello Schalke 04. La formazione di Grammozis non va oltre lo 0-0 interno contro il Mainz, diretta rivale per la salvezza, e resta in ultima posizione, staccatissima dalle rivali. Solo dieci punti (e una vittoria) per i Minatori in classifica, mentre gli ospiti salgono a 18 e agganciano Bielefeld ed Hertha.

Il programma completo:



Schalke 04-Mainz 0-0

Domani

Eintracht-Stoccarda

Friburgo-Lipsia

Hertha-Augsburg

Hoffenheim-Wolfsburg

Borussia M'Gladbach-Bayer Leverkusen

Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Domenica

Colonia-Werder Brema

Bielefeld-Union Berlino

Classifica dopo 23 turni:

Bayern 52; Lipsia 50, Wolfsburg 45, Eintracht 42, Borussia Dortmund 39, Bayer Leverkusen 37, Union Berlino 34, Friburgo 34, Borussia M'Gladbach 33, Stoccarda 32, Hoffenheim 27, Werder Brema 26, Augsburg 26, Colonia 21, Hertha 18, Mainz 18, Bielefeld 18, Schalke 10.

Schalke e Mainz una partita in più