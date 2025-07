Ufficiale Un talento colombiano per Davide Ancelotti: il Botafogo ingaggia il 19enne Barrera

Il Botafogo ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del giovane talento colombiano Jordan Barrera, trequartista di 19 anni proveniente dal Junior Barranquilla. Il giocatore ha firmato un contratto fino alla fine del 2029 e ha già iniziato gli allenamenti sotto la guida di Davide Ancelotti.

Barrera sbarca a Rio de Janeiro per rafforzare un legame storico tra il club carioca e la squadra colombiana. Nomi leggendari come Garrincha, Heleno de Freitas, Quarentinha e PC Caju hanno vestito entrambe le maglie, dando vita a una connessione che oggi si rinnova con l’arrivo di una nuova promessa. Nel 2025, Barrera ha brillato con la Colombia al Sudamericano Sub-20, realizzando quattro assist e un gol in nove partite. Le sue prestazioni sono state fondamentali per la qualificazione della selezione alla Coppa del Mondo di categoria. Giocatore rapido, creativo e dotato di un ottimo dribbling, è considerato uno dei profili più interessanti del calcio giovanile sudamericano.

Il Botafogo, attraverso i propri canali ufficiali, ha dato il benvenuto al nuovo acquisto con entusiasmo, sottolineando la tradizione e il prestigio del club, definito come “o Mais Tradicional”. La conferenza stampa di presentazione sarà annunciata a breve.