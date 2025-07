Ufficiale Valencia, il canterano Jesus Vazquez rinnova: ha firmato fino al 2028

Il Valencia ha annunciato il prolungamento del contratto di Jesus Vazquez fino al 30 giugno 2028. Il terzino sinistro, 22 anni, continuerà a vestire la maglia del club per almeno altre tre stagioni.

Cresciuto nel vivaio del Valencia fin dall’età di cinque anni, Vázquez ha esordito in prima squadra il 20 dicembre 2020 in una gara di Copa del Rey contro il Terrassa FC. Da allora, il classe 2003 ha scalato le gerarchie fino a diventare una pedina stabile nel panorama della Liga. Con 77 presenze ufficiali, Vázquez ha mostrato crescita e solidità, confermandosi come uno dei profili più interessanti tra i giovani terzini spagnoli. A livello internazionale ha accumulato preziosa esperienza nelle selezioni giovanili della Spagna, rafforzando il suo status come talento emergente.

Il rinnovo rappresenta un segnale chiaro della fiducia del club nei confronti del giocatore e del progetto tecnico a lungo termine. Il Valencia blinda così un prodotto del proprio settore giovanile, rendendolo sempre più centrale nel progetto sportivo della società. Vazquez continuerà dunque a difendere con orgoglio i colori del Valencia, il club dove è cresciuto e si è affermato.