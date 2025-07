Ufficiale "Un top club con grande visibilità": il Bayer pesca il 19enne Alfa-Ruprecht dal Man City

Il Bayer Leverkusen, sempre attento ai talenti nazionali tedeschi, ha deciso di scommettere su un ragazzo di 19 anni cresciuto nelle giovanili dell'Amburgo per poi sbarcare al Manchester City e migliorarsi nell'Academy inglese. Si tratta di Farid Alfa-Ruprecht, ala destra classe 2006 sul quale il club di Bundesliga ha deciso di puntare seriamente blindandolo con un accordo quinquennale. "Il club di Bundesliga Bayer Leverkusen ha ingaggiato l’esterno offensivo Farid Alfa-Ruprecht. Il 19enne nazionale giovanile tedesco arriva dall’U21 del top club inglese Manchester City. Il suo contratto con il Leverkusen è valido fino al 30 giugno 2030", recita il comunicato ufficiale.

Firmato il suo accordo, Alfa Ruprecht ha parlato ai canali ufficiali del Bayer: "Il Leverkusen è un top club con grande visibilità. Ripagherò la fiducia che è stata riposta in me e darò tutto per meritarmi la maglia del Bayer". Il direttore sportivo Simon Rolfes invece lo ha presentato così: "Farid Alfa-Ruprecht ha fatto scalpore come esterno nella Premier League U21 inglese. Un’ottima media realizzativa, grande velocità e notevole talento calcistico lo rendono un candidato molto interessante per la nostra prima squadra".

Il direttore dell’area calcio, Kim Falkenberg, ha aggiunto: “Vediamo in Farid un chiaro potenziale per diventare in prospettiva un giocatore importante per il Bayer 04". Nato ad Amburgo, il tedesco di origini ghanesi era passato tre anni fa dal settore giovanile dell’HSV al Manchester City. Predilige la fascia destra, ma può agire anche sulla sinistra, da dove riesce a creare pericoli con il suo potente piede destro.