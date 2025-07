Ufficiale Stoccarda, preso Chema Andres dalla seconda squadra del Real: "Bundesliga fantastica"

Anche lo Stoccarda pesca dalla seconda squadra del Real Madrid. Infatti, come ufficializzato pochi istanti fa dal club tedesco, ora è ufficiale l'ingaggio di Chema Andres: il centrocampista centrale classe 2005 ha apposto in calce le proprie iniziali sul contratto che lo legherà alla società di Bundesliga per le prossime cinque stagioni, fino al 30 giugno 2030. Ed è già stato svelato il suo numero di maglia visto che indosserà la '30'.

Il neo arrivato Chema Andrés ha dichiarato ai canali ufficiali dello Stoccarda: "Le mie prime impressioni sono molto positive. Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di partecipare al mio primo allenamento con i miei nuovi compagni. La Bundesliga è un campionato fantastico, ho sempre sognato di trasferirmi in un club speciale in uno dei migliori campionati del mondo e fare lì i miei prossimi passi. Voglio dare il mio contributo per far sì che lo Stoccarda continui a ottenere successi e aiutarci a vincere tante partite insieme".

"Chema è nato il 25 aprile 2005 nella città spagnola di Valencia. Ha mosso i primi passi nel calcio a cinque anni con il Bétera - recita il comunicato ufficiale dello Stoccarda -, per poi passare tre stagioni nel settore giovanile dell’UD Levante. Nel 2018, a soli 13 anni, è entrato nell’accademia del Real Madrid, dove ha scalato rapidamente le giovanili dei Blancos fino ad arrivare al livello professionistico, trascorrendo la stagione 2024/25 con la seconda squadra, il Real Madrid Castilla, nella terza divisione spagnola.

Il centrocampista difensivo ha fornito tre assist in 35 presenze con il Castilla, e ha partecipato a 13 partite della UEFA Youth League, con due coinvolgimenti diretti nei gol. Ha disputato tre partite con la prima squadra del Real Madrid – due in Liga e una in Coppa del Re – e ha fatto parte della rosa guidata da Xabi Alonso per la FIFA Club World Cup di quest’estate. Chema è attualmente un nazionale giovanile spagnolo, con presenze nelle selezioni U18 e U19. Finora ha collezionato 14 presenze con le giovanili della Spagna, segnando un gol, e ha fatto parte della squadra che ha vinto il Campionato Europeo Under 19 nel 2024".