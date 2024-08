Ufficiale Una vita in Spagna, ora Cuenca è ufficiale al Fulham: "Voglio giocare in Premier League"

Addio Villareal. Jorge Cuenca leva le tende e approda in Premier League, per firmare ufficialmente con il Fulham: è la prima esperienza fuori dalla Spagna per il centrale classe '94. Il giocatore ha apposto la firma in calce sul contratto quadriennale (fino al 2028) con il club di Craven Cottage con opzione di prolungamento per 12 mesi ulteriori. Un acquisto da 6,7 milioni di euro fissi e 1,5 milioni di euro variabili per la società inglese. Vale la pena ricordare che il Barcellona riceverà il 20% della plusvalenza derivante dalla vendita.

Il comunicato ufficiale. "Il Club è lieto di confermare l'ingaggio di Jorge Cuenca dal Villarreal per una cifra non rivelata.

Il difensore si è accordato per un contratto di quattro anni, che lo terrà a Craven Cottage fino all'estate del 2028, con un'opzione del club per un ulteriore anno.

Cuenca, 24 anni, opera principalmente come centrale di sinistra, ma è stato schierato anche come terzino sinistro in numerose occasioni per il Villarreal", la chiosa dell'annuncio diramato sui social.

Le prime parole del neo-arrivato ai microfoni di FFCtv dalla base di allenamento della squadra in Algarve: "Sono molto, molto felice. Sono molto orgoglioso di essere qui. Sono felice di essere qui e di giocare per il Fulham. Il club è un club storico e Craven Cottage è uno stadio storico. Preferisco il Fulham per la città, il club, ovviamente lo stadio storico, e voglio giocare in Premier League".

Tony Khan, Direttore Area Professionale del Fulham, ha aggiunto: "Sono felice di dare il benvenuto al Fulham al centrocampista Jorge Cuenca! È un giovane giocatore di talento, ci aspettiamo che continui a crescere sotto l'ottima guida di Marco e crediamo che sarà una grande risorsa per la squadra! Forza Fulham!".