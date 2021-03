Under 21, Del Prato: "Buona prova difensiva, con la Slovenia vogliamo vincere"

Le parole di Del Prato dopo Spagna-Italia 0-0.

Il difensore azzurro Enrico Del Prato ha commentato ai microfoni di Rai Sport lo 0-0 contro la Spagna.

Linea difensiva quasi perfetta, in cui voi non avete sbagliato quasi niente nonostante fosse uno schieramento nuovo.

“Era una linea difensiva nuova, ma il bello di questa Nazionale è che quando arrivano ragazzi nuovi si riescono ad integrare subito nel gruppo. Sapevamo che era una gara difficile, perché conoscevamo le caratteristiche degli spagnoli che sono giocatori molto tecnici e rapidi. Abbiamo fatto una buona partita difensiva”.

Possiamo dire che la duttilità di questo gruppo, a partire da lei, sia un elemento in più?

“Quando si giocano queste manifestazioni, può mancare qualcuno per infortunio o per squalifica come è successo a noi. Bisogna essere bravi a ricoprire qualsiasi ruolo che richiede il mister, noi siamo bravi in questo e siamo contenti”.

Quattro espulsi in due partite: perché?

“Sappiamo che le regole Uefa sono più rigide rispetto al campionato italiano, che è molto fisico e quindi magari dopo qualche fallo gli arbitri capiscono che devono calmare gli animi. Purtroppo sono arrivati questi cartellini rossi, ma abbiamo tanti giocatori con cui rimediare e ce la metteremo tutta contro la Slovenia per passare il turno”.

Qual è la forza di questo gruppo?

“Siamo ragazzi umili, che danno il massimo e che sanno integrarsi bene all’interno del gruppo. Lo staff e tutte le persone che ci stanno vicino ci aiutano molto”.

Con la Slovenia è la gara decisiva.

“Noi siamo venuti qua per vincere ogni partita. Sappiamo che dobbiamo vincere e ce la metteremo tutta come in ogni gara”.