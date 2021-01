Valencia, Javi Gracia: "Credo che Piccini non sarà disponibile per le prossime due partite"

Il tecnico del Valencia Javi Gracia ha parlato in vista del match contro il Siviglia di Cristiano Piccini: "Piccini sta effettuando diversi test per valutare la sua forma fisica. La prima impressione è che non sarà per disponibile immediatamente. Ci vorrà del tempo, ma vorrei finire di conoscere tutte le valutazioni per dare un parere più preciso. In questo momento, per le prossime due partita non credo sarà disponibile".