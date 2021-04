Valzer delle panchine in Bundesliga, il ds del Dortmund Zorc: "Mai vista una cosa simile"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Coppa di Germania contro il Kiel, il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha commentato il numero elevato di cambi sulle panchine delle squadra di Bundesliga: "Non avevo mai vissuto una situazione del genere in carriera. Penso che sia davvero straordinario. Sembra che i primi cinque o sei club avranno un nuovo allenatore. Non so cosa succederà a Wolfsburg. Ho letto molte cose ma non voglio iniziare nuove speculazioni. Ho appena letto articoli". A oggi sono stati resi noti i nuovi allenatori di Dortmund (Marco Rose), Borussia Monchengladbach (Adi Hutter), Bayern (Julian Nagelsmann) e Lipsia (Jesse March). Alla ricerca di un tecnico l'Eintracht Francoforte.