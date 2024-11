Ufficiale Van Nistelrooy volta pagina, è il nuovo allenatore del Leicester: "Sono emozionato"

Tutto confermato. Grande trampolino di lancio per Ruud van Nistelrooy. L'ex allenatore ad interim del Manchester United, che ha salutato i Red Devils dopo l'arrivo di Ruben Amorim senza un posto nello staff tecnico, si prende la sua rivincita e apre un nuovo capitolo della sua carriera da allenatore: è ufficialmente il nuovo tecnico del Leicester. Erede annunciato di Steve Cooper, esonerato per gli scarsi risultati ottenuti in stagione, l'olandese di 48 anni ha firmato un contratto fino a giugno 2027.

Le prime parole del nuovo arrivato

"Sono orgoglioso, sono entusiasta. Tutte le persone di cui parlo riguardo al Leicester City Football Club sono entusiaste. Hanno storie bellissime sulla qualità delle persone che lavorano al Club, sui tifosi e, ovviamente, la recente storia del Club è impressionante. Sono emozionato di iniziare, di conoscere tutti e di dare tutto ciò che posso per il Leicester".

Il comunicato ufficiale

"Siamo lieti di confermare l'incarico di Ruud van Nistelrooy come nuovo allenatore della Prima Squadra del Leicester City.

Il tecnico olandese prenderà in carico la squadra dopo la trasferta di sabato contro il Brentford. In passato ha ottenuto successi come allenatore con il PSV Eindhoven.

Il 48enne olandese arriva con una vasta esperienza ai massimi livelli, sia come calciatore che come allenatore, e ha accettato un contratto valido fino a giugno 2027. Ruud arriverà nel Regno Unito in tempo per essere presente alla nostra trasferta in Premier League contro il Brentford sabato, per poi assumere pienamente la responsabilità della Prima Squadra a partire da domenica.

La squadra sarà guidata allo stadio Gtech Community da Ben Dawson, allenatore della Prima Squadra, supportato dagli allenatori Danny Alcock e Andy Hughes. Considerato uno dei migliori attaccanti della Premier League di sempre durante la sua carriera, l'ex internazionale olandese ha costruito una crescente reputazione come allenatore di talento, avendo allenato squadre come PSV Eindhoven, Manchester United e la nazionale olandese".