Ufficiale Vermeeren è tutto del Lipsia: attivata la clausola d'acquisto, ha firmato fino al 2029

Dopo 15 presenze in Bundesliga, 5 partite di Champions League e anche 2 partite in DFB Pokal (Coppa di Germania), è deciso: Arthur Vermeeren si è guadagnato un posto fisso al Lipsia. Il club tedesco ha fatto scattare l'opzione di acquisto del mediano belga dall'Atletico per una spesa complessiva di 20 milioni di euro e ora potrà godersi interamente il classe 2005.

Il comunicato ufficiale

"Il RB Lipsia ha definitivamente acquisito il centrocampista belga Arthur Vermeeren. Grazie al numero di presenze stabilito, è stato attivato l'obbligo di acquisto concordato nell'estate 2024. Il 19enne, che era passato dall'Atlético Madrid ai tori rossi, ha ora un contratto valido fino al 2029. Finora, il giocatore della nazionale belga ha collezionato 22 presenze ufficiali con il RB Lipsia e, nel fine settimana scorso, ha fornito il suo primo assist nella partita contro il Werder Brema. Siamo felici che tu rimanga, Arthur!".

Congratulazioni da parte di Marcel Schafer, direttore sportivo del club tedesco: "È accaduto esattamente ciò che ci aspettavamo dal trasferimento di Arthur: si è integrato rapidamente, ha accumulato molti minuti in campo ed è diventato un punto di riferimento affidabile nel nostro centrocampo. Arthur ha un ottimo controllo del gioco, rimane calmo anche nelle situazioni difficili e prende spesso la decisione giusta. Non dobbiamo dimenticare che Arthur è ancora molto giovane e ha un grande potenziale. Il suo trasferimento conferma ancora una volta che il RB Lipsia è il posto giusto per giovani talentuosi che vogliono svilupparsi al meglio. Siamo molto felici di continuare a lavorare insieme e di festeggiare successi futuri".